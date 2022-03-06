СНБО: Миф о самой «современной» и «мощной» в мире путинской армии разрушен

СНБО: Миф о самой «современной» и «мощной» в мире путинской армии разрушен4
- 6.03.2022, 14:14
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Ни на одном направлении в Украине «орки» не достигли стратегического успеха.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что миф о самой современной и самой мощной в мире путинской армии разрушен.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки российских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевской и Харьковской областей, Черниговской и Николаевской областей. Ни на одном направлении российские террористические войска не достигли стратегического успеха", - подчеркнул Данилов.