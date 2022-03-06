Во время обстрела Мариуполя российскими фашистами погиб 18-месячный ребенок 1 6.03.2022, 14:21

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«Врачи без границ» назвали гуманитарную ситуацию в Мариуполе катастрофической.

В Мариуполе во время обстрела погиб 18-месячный ребенок. На фото, опубликованные в сети, невозможно смотреть без слез, сообщает euroradio.fm.

6 марта в Мариуполе, окруженном российскими войсками, объявлена эвакуация мирного населения. В качестве гуманитарного коридора выбран маршрут Мариуполь — Портовское — Мангуш — (в объезд Никольского) Республика — Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье.

Сообщается, что по гуманитарному маршруту можно покинуть Мариуполь на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста.

Накануне "Врачи без границ" назвали гуманитарную ситуацию в Мариуполе "катастрофической". У жителей нет доступа к питьевой воде, в городе заканчиваются продукты, нет электричества и энергоснабжения.

Первая попытка гуманитарного коридора, запланированная на 5 марта, не удалась. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко по телевидению рассказал, что происходит в городе:

"Сейчас город находится в блокаде, нас убивают как нацию, как народ Украины. Российские оккупанты сегодня стреляют по жилым массивам. Самолеты сегодня сбрасывали бомбы. Я поручил как мэр организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские русские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. 6 дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы, со своей стороны, делаем все необходимое".

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