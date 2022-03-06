закрыть
6 марта 2022, воскресенье, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бойцы теробороны захватили новый российский «Панцирь С1» стоимостью до $20 миллионов

  • 6.03.2022, 14:27
  • 3,862
Бойцы теробороны захватили новый российский «Панцирь С1» стоимостью до $20 миллионов

Захваченная техника полностью исправна.

Бойцы тероборони захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в Facebook, передает УНИАН .

"Новенький и полностью исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" захвачен украинской теробороной. Похоже, это самый быстрый способ перевооружить нашу армию современными системами ПВО", - отметил Бутусов.

По его словам, экспортная цена такого ЗРПК - до 20 миллионов долларов.

"Это уже минимум третий "Панцирь", который потеряла российская армия в Украине", - подчеркнул журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Красно-коричневый фашизм Путина
Красно-коричневый фашизм Путина Леонид Невзлин
У Кремля серьезные проблемы
У Кремля серьезные проблемы Борислав Береза
Плохие танцоры
Плохие танцоры Ирина Халип
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип