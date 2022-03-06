Бойцы теробороны захватили новый российский «Панцирь С1» стоимостью до $20 миллионов
- 6.03.2022, 14:27
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Захваченная техника полностью исправна.
Бойцы тероборони захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".
Об этом написал журналист Юрий Бутусов в Facebook, передает УНИАН .
"Новенький и полностью исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" захвачен украинской теробороной. Похоже, это самый быстрый способ перевооружить нашу армию современными системами ПВО", - отметил Бутусов.
По его словам, экспортная цена такого ЗРПК - до 20 миллионов долларов.
"Это уже минимум третий "Панцирь", который потеряла российская армия в Украине", - подчеркнул журналист.