Бойцы теробороны захватили новый российский «Панцирь С1» стоимостью до $20 миллионов 6.03.2022, 14:27

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Захваченная техника полностью исправна.

Бойцы тероборони захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в Facebook, передает УНИАН .

"Новенький и полностью исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1" захвачен украинской теробороной. Похоже, это самый быстрый способ перевооружить нашу армию современными системами ПВО", - отметил Бутусов.

По его словам, экспортная цена такого ЗРПК - до 20 миллионов долларов.

"Это уже минимум третий "Панцирь", который потеряла российская армия в Украине", - подчеркнул журналист.

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