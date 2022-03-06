Автопарк постареет, цены вырастут: что будет с такси в Беларуси? 6.03.2022, 14:33

Это будет не простое повышение цен.

Когда цены на содержание авто постоянно растут, иной раз можно невольно задуматься: так ли нужен личный автомобиль? Ведь не раз показывали на личном примере, что стоимость одного километра в такси или каршеринге может быть вполне сопоставима с затратами на собственную машину, но при этом такие услуги лишают множества исключительно автомобильных проблем. О том, что ждет этот рынок, журналистам abw.by рассказали его непосредственные участники.

Что с такси?

Олег Радкевич, директор службы такси "Столица 135": "На данный момент работаем в прежнем режиме, никаких изменений в связи с внешними событиями не произошло. Автомобили ездят, с оплатой картами проблем не возникает, тем более что мы работаем исключительно внутри Беларуси.

Но рынок определенно будет меняться. Рост цен на запчасти на 20-30 процентов не может пройти бесследно. Тарифы подрастут. Нельзя говорить о том, что это произойдет в той же степени, насколько просядет рубль, ведь в противном случае можно столкнуться уже с низкой покупательной способностью. Есть определенная конъюнктура рынка, пока делать какие-то точные прогнозы нельзя.

Недорогие тарифы и так во многом держатся за счет того, что водители вынуждены довольно много работать. Получится, что им придется либо работать еще больше, либо приносить в семью меньше денег. Людям необходимо ремонтировать автомобили и учитывать амортизацию.

В обозримом будущем парк начнет стареть. Если раньше в Минске можно было говорить о том, что на одного водителя приходится один автомобиль, за которым есть возможность ухаживать, то сейчас такого зазора просто нет. Машины не простаивают. И ездить на свежих автомобилях возможно только за счет их нещадной эксплуатации.

Все изменения в экономике не могут пройти бесследно. Либо водителям будет хуже, либо машины будут хуже, либо цены подрастут. Чем-то жертвовать придется. Мы все хотим, чтобы услуга была дешевле, но есть и обратная сторона, от которой никуда не деться. Все стараются работать".

Каршеринг тоже подорожает?

В качестве альтернативы такси, по крайней мере в столице, выступает каршеринг. При определенных сценариях использования он действительно может заменить личный автомобиль без необходимости беспокоиться хоть о каком-либо его содержании. Что же происходит на этом рынке?

В каршеринге Multimotors отмечают, что слияние с "Везухой" совсем незадолго до событий в Украине прошло успешно, а в перспективе ожидается еще и расширение автопарка. Что касается ежедневной работы, то здесь без изменений: проблемы с платежами если и возникают, то лишь у отдельных пользователей. В то же время и рост цен исключать не стоит. Возможность их повышения на уровне общей инфляции – вполне реальная перспектива.

Проблем в работе не отмечают и в каршеринге Anytime. Более того, количество поездок растет.

"На текущий момент мы не наблюдаем массовых проблем с оплатами, – говорит генеральный директор Максим Медников. – Пока участились вопросы с привязкой карт некоторых банков, есть единичные сбои в погашении задолженности за поездки, но четко выраженных тенденций относительно конкретных банков или платежных систем нет. Мы как сервис ограничиваем только привязку виртуальных карт. Это связано с вопросами безопасности. В остальном принимаем карты любых банков, не только белорусских. SWIFT никак не влияет на расчеты внутри страны, поэтому его возможное отключение не должно сказаться на работе сервиса.

В каршеринге присутствует сезонность, и сейчас как раз начинается высокий сезон, с улучшением погоды мы видим рост числа поездок. Люди продолжают арендовать авто, чаще начинают брать машину посуточно, ездят по своим повседневным делам.

На текущий момент мы, как и многие другие компании, отложили принятие серьезных решений относительно всех аспектов работы сервиса. Но на этот год предусматривалось плановое повышение тарифов в связи с инфляцией и ростом цен на топливо, поэтому эти изменения мы будем постепенно внедрять согласно плану.

Правда, это будет не простое повышение цен. Готовится новый подход к ценообразованию, который будет более гибко учитывать факторы спроса вроде положения авто на карте, частоту поездок клиента, время простоя авто и другие. Также мы планируем расширять линейку тарифов и добавлять новые опции".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».