Андрей Санников: Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО 6.03.2022, 15:01

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Андрей Санников

Пожар тушат там, где горит, а не там, где удобней.

Любая военная поддержка Украины законна и должна быть срочно оказана.

Об этом написал в «Фейсбуке» один из лидеров белорусской оппозиции, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

— Украинским властям следует обратиться за полномасштабной военной помощью к странам-членам НАТО, не ограничивая ее «закрытием неба».

Россия уже восемь лет ведет в Украине боевые действия, а сейчас развязала полномасштабную войну, нарушив все нормы международного права.

Есть много хороших межгосударственных организаций, которые строго предупреждают, что международный мир и безопасность нарушать нельзя. Главная из них – ООН и Совет Безопасности, решения которого имеют обязательную силу. Только вот беда: страна-агрессор, Россия, является постоянным членом Совета Безопасности ООН и блокирует своим вето все решения, которые ей не нравятся.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) тоже заботится о мире, только сделать ничего не может. Там ведь тоже Россия, а еще и Лукашенко.

Есть две межгосударственных организации, которые счастливо избавлены от присутствия диктатур: Евросоюз и НАТО. Потому они и обладают эффективными инструментами не только для поддержания мира, но для его восстановления и сохранения.

Евросоюз располагает целым спектром мер воздействия на нарушителей международного права, в частности политических и экономических. Пользуются они ими весьма неохотно и с опозданием, о чем свидетельствует, например, ситуация в Беларуси, где Лукашенко долгое время только журили, но не наказывали, даже за преступления против человечности.

Сегодня ЕС собрался, мобилизовался и вместе с США и Канадой начал, наконец, вводить жесткие меры против России. Правда, война уже была в полном разгаре, а на превентивные меры Запад вновь не решился.

Остается НАТО, организация, которая ставит своей целью «сохранение мира и безопасности». Война в Украине, развязанная Путиным, - это война в Европе, которая угрожает всему миру. Эта война готовилась долгое время и не имеет никаких ограничений в том, что касается методов ее ведения. Она сопровождается массированной кампанией дезинформации и лжи. Российские войска убивают в Украине женщин, детей, стариков, используют самое смертоносное запрещенное международными договорами оружие. Бомбят детские садики, школы, склады горючего и атомные электростанции.

В Украине происходит катастрофа мирового масштаба.

Украина героически противостоит обезумевшему хозяину Кремля, но в одиночку ей не справиться.

НАТО правильно анализирует ситуацию, но неверно оценивает последствия своего неучастия. К тому же сохраняет какую-то необъяснимую, если не преступную, веру в то, что с Путиным можно договориться. А тот врет напропалую, будучи уверенным, что ему все сойдет с рук, как всегда и было.

А еще он панически боится НАТО и от страха угрожает дальнейшей эскалацией, если НАТО станет оказывать Украине реальную военную помощь.

Путин конечно же не забыл, как, наплевав на все нормы и правила, он направил российские войска на помощь кровавому сирийскому диктатору Асаду. Отправку войск Путин настойчиво называет законным, поскольку его туда пригласил Башар Асад. Произошло это после того, как Кремль убедился, что президент США Обама не способен на решительные действия. Асад с легкостью переходил все «красные линии», нарисованные американским президентом. В результате - сотни тысяч убитых, миллионы беженцев, и в Сирии по-прежнему правит диктатор при поддержке России. Путин не просто не забыл о своих преступлениях в Сирии, он рассчитывает, что ему и сейчас все удастся.

Если Путина не остановить в Украине, он пойдет дальше. Дальше означает Литва, Латвия, Эстония, Польша с ее стратегически уязвимым Сувалкским коридором. Они с Дугиным так решили.

Военные преступления и преступления против человечности, совершаемые Россией, требуют применения всего арсенала средств, чтобы остановить эту войну.

Россия прямо заявила, что ее целью является «денацификация» Украины. Если перевести с кремлевского диалекта на язык агрессора, это означает «геноцид». Это тягчайшее преступление, которому необходимо срочно положить конец.

В соответсвии со статьей 51 Устава ООН Украина имеет «неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону» в случае вооруженного нападения.

Для реализации этого права Украина имеет имеет все законные основания обратиться к странам-членам НАТО.

Пожар тушат там, где горит, а не там, где удобней.

Пожар тушат не голыми руками и заявлениями, а из брандспойта.

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