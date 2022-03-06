В Беларуси могут начаться перебои с сахаром? 7 6.03.2022, 15:43

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Оборудование сахарного завода в Жабинке готово остановиться из-за отсутствия европейских запчастей.

На ОАО «Жабинковский сахарный завод» из-за санкций проблемы с оборудованием. Нет европейских запчастей, а поставщики требуют предварительную оплату, сообщает «Беларусь за МКАДом».

«У нас оборудование все европейское стоит. Мы сейчас очень интенсивно изучаем возможности отечественной промышленности. Вполне возможно, что на определенных предприятиях сможем разместить заказы на изготовление тех или иных комплектующих, запчастей, деталей. Один из зарубежных поставщиков, оценив риски, предложил нам перейти на предварительную оплату. Мы пока воздержимся от сотрудничества с ним в этом сезоне», — сообщил гендиректор завода.

На фото объявления из могилёвского магазина «Тройка», где сахар и крупы не продают более трёх килограмм на руки. Объявления развешаны как на входе в магазин, так и возле стеллажей.

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