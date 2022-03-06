Антон Геращенко: Россия по потерям догнала СССР в Афганистане 6.03.2022, 16:23

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Серьезные потери несет и авиация врага.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале подвел промежуточные итоги 11 дней войны против российских захватчиков:

— Потери оккупантов составляют около 1000 убитых в день. Генштаб сказал, что уже 11 тысяч.

То есть, за десять дней российская армия уже потеряла почти столько же, сколько СССР в Афганистане за 10 лет.

Важно также отметить, что серьезные потери несет авиация врага - 44 боевых самолета и 48 вертолетов.

Арестович был прав, когда говорил за несколько дней до вторжения, что наша ПВО может устроить эффективное противодействие врагу. При этом, есть еще один важный момент, огромное количество брошенной техники не учитывается. Потому что некому считать. А ее по по посадкам стоит очень много.

Потери врага в бронетехнике, грузовиках можно смело увеличивать еще на 10-15%. Украинская армия воюет очень хорошо.

Слава Украине!

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