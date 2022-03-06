Раскрыто имя российского генерала, ответственного за бомбардировку Украины 8 6.03.2022, 16:45

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Он руководил техникой, давившей людей во время путча в 1991 году.

Генерал армии РФ Сергей Суровикин, командующий бомбардировками Украины, в 1991 году по решению ГКЧП лично руководил колонной бронетехники, которая в 1991 году во время августовского путча давила людей. Тогда погибли Владимир Усов, Дмитрий Комарь и Илья Кричевский, сообщает The insider.

Согласно справке РИА «Новости», опубликованной в 2011 году, Суровикин начал стремительно продвигаться по карьерной лестнице после окончания в 1987 году Омского высшего командного военного училища. Всего через четыре года он стал командиром батальона в Таманской дивизии. По решению ГКЧП и под командованием Суровикина колонна техники этой дивизии в 1991 году во время августовского путча задавила трех молодых людей — Владимира Усова, Дмитрия Комаря и Илью Кричевского.

В 1995 году Суровикин, тогда майор, был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении сразу нескольких преступлений. Будущий генерал был обвинен в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Эти статьи тогдашнего УК предусматривали до 8 лет лишения свободы, но, как отмечает «Радио Свобода», приговор оказался мягким и совершенно гуманным: один год лишения свободы условно.

Также известно, что в 2014 году командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин работал в Ростовской области, где руководил отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

Суровикин был назначен главкомом ВКС в ноябре 2017 года.

8 декабря 2017 года Суровикину присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.

В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.

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