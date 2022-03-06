Что будет с белорусскими банковскими картами? 4 6.03.2022, 18:43

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Сейчас карты работают со сбоями.

«Моя банковская карта работает со сбоями. Это последствия введения санкций Западом? К чему нужно быть готовым?» - с такими вопросами обратился к aif.by минчанин.

Действительно, некоторые белорусские банки (в основном это «дочки» российских учреждений, в отношении которых были введены санкции), предупредили о том, что клиенты могут столкнуться с некоторыми трудностями при оплате услуг зарубежных онлайн-магазинов и сервисов, снятии наличных за рубежом, в устройствах иных банков. При этом операции с белорусскими рублями и не связанные с зарубежными сервисами в основном продолжают работать в обычном режиме.

Журналисты уточнили в некоторых банках, что делать клиентам. Ответ в целом такой: «Мы следим за ситуацией, сейчас она меняется практически ежедневно, обо всех ограничениях или их отмене стараемся оперативно оповещать. В случае возникновения конкретных вопросов ответим каждому, обращайтесь к нашим специалистам».

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