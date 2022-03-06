Экономика России пошла вразнос: до дефолта остался один шаг 18 6.03.2022, 20:14

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Курс рубля идет вниз, что влечет за собой серьезные последствия.

В связи с военным вторжением на территорию Украины Россия оказалась в буквальном смысле в одной строчке от дефолта. Об этом свидетельствуют данные агентства Moody's, пишет «Апостроф».

России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом - до этого суверенный кредитный рейтинг РФ имел рейтинг B3. Такое положение дел означает, что в ближайшее время Россию может ожидать дефолт с малой перспективой возврата основной суммы и процентов.

Снижение рейтингов эксперты объясняют потерей контроля за резервами Центрального банка России - это ограничит трансграничные платежи, включая те, которые используются за обслуживание долга по государственным облигациям. По данным Moody's, российская экономика сократится на 7% в реальном исчислении в 2022 году и снизится еще в 2023 году.

Курс рубля пойдет вниз, что повлечет за собой серьезные последствия в виде повышения инфляции и снижения уровня жизни россиян.

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