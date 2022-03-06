В Харькове оккупанты попали в телевышку
- 6.03.2022, 20:42
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Трансляция оборвана.
Российские оккупанты попали в телевизионную вышку в Харькове, в результате чего трансляция прервана
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской администрации Олега Синегубова.
Отмечается, что в Харькове в результате атаки российского врага повредили телевышку на Павловом поле. Временно телетрансляция приостановлена.
Сигнал пока отсутствует.
Кроме того, известно о попадании снарядов в районе Майдана Небесной сотни.