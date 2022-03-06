American Express останавливает работу в Беларуси 3 6.03.2022, 22:05

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Работа корпорации будет остановлена и в РФ.

Корпорация по предоставлению финансовых услуг American Express приостанавливает все операции в России и Беларуси из-за вторжения в Украину.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

Компания заявила, что карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать у продавцов или банкоматах в России, тогда как карты, выпущенные российскими банками локально в России, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express.

Компания заявила, что также прекращает все бизнес-операции в Беларуси. "Одна из ценностей нашей компании – делать то, что правильно", – говорится в сообщении.

"Этот принцип руководил нами в течение всего этого тяжелого кризиса и будет продолжать это делать, поскольку мы поддерживаем наших коллег, клиентов и международное сообщество в надежде на мирное разрешение этого кризиса", - говорится в заявлении.

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