Геращенко: Защитники Мариуполя уничтожили 40 оккупантов, двоих взяли в плен 6.03.2022, 23:27

3,604

Украинские военные подбили семь танков, пять БТР, два «Тигра» оккупантов.

Сегодня защитники Мариуполя уничтожили 40 оккупантов, двоих взяли в плен. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Хорошие новости от защитников Мариуполя. Сегодня оккупанты пытались захватить окраины нашего Города Героя. Итог для них был плачевный", - отметил он.

Так, украинские военные подбили 7 танков, 5 БТР, 2 "Тигра" оккупантов.

"Около 40 оккупантов уничтожено. Двоих взяли в плен", - рассказал Геращенко.

По его словам, оборону Мариуполя держат бригада морской пехоты, полк Нацгвардии "Азов", отряды теробороны.

"Несмотря на то, что Мариуполь, как блокадный Ленинград, окружён нацистами, боевой дух защитников находится на невероятной высоте", - добавил советник министра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».