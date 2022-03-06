Глава МВД Украины: Российские военные спят по 2−3 часа в сутки, они перепуганы 6.03.2022, 23:41

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Знают, что по ним будут стрелять из каждого окна.

Российские оккупанты разбиты эмоционально, истощены и испуганы. Об этом сообщил украинский министр внутренних дел Денис Монастырский.

«С каждым днем наш дух растет, а дух российских солдат наоборот — падает. Эти выводы мы делаем из телефонных разговоров оккупантов, которые перехватывает Национальная полиция Украины. Оккупанты разбиты эмоционально, истощены, они знают, что из каждого окна по ним будут стрелять, что каждый гражданин готов с ними воевать. Российские военные спят по 2-3 часа в сутки. Они испуганы», — написал Монастырский.

Он также добавил, что МВД как кулак безопасности Украины вместе с ВСУ продолжает оказывать жесткое сопротивление оккупанту.

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