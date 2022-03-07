Генштаб ВСУ: Россия продолжает наносить ракетные удары с территории Беларуси 3 7.03.2022, 8:40

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иллюстрационное фото

Оперативная сводка по ситуации на 7:00.

Российская Федерация продолжает наносить ракетные удары по украинским городам с территории Беларуси.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 7:00 (по минскому времени), обнародованной в "Фейсбуке".

Отмечается, начались 12-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины. С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине", - говорится в сообщении.

Также сказано, что зафиксированы многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов о якобы гуманности и человечности солдат-захватчиков.

В то же время в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, который негативно освещает деятельность Вооруженных сил Украины.

'Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонительную операцию на всех направлениях выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", - отмечается в сообщении.

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