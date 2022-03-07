Что разрушит российскую экономику 6 Кирилл Рогов

7.03.2022, 12:10

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Кирилл Рогов

Наступает критический момент.

Уже многие написали про парадоксальную бессмысленность ухода Visa и Mastercard из России. В действительности, это удар исключительно по тем россиянам, которые находятся за границей, т.е. бегут от путинского режима и угара военщины в России. Для всех остальных ничего не меняется.

Я вполне понимаю логику этих сервисов. Это часть CRC - “cancel Russia culture”. Они не могли к ней не присоединиться. Но это хороший повод поверх эмоциональных реакций поговорить о смысле тех или иных регуляторных и стихийных санкций, которые обрушились сегодня на Россию.

В целом, добровольные санкции западных компаний играют важную политическую роль. Но скорее имиджевую и символическую, чем экономическую и эффективную. Для режима не важны (и даже отчасти позитивны) уходы Visa и Mastercard, равно как и всех люксовых брендов. Это символический разрыв с Западом, который является для Путина принципиальной стратегией. Но есть критическая для режима проблема, которая лежит совсем рядом, но выглядит по-другому (я столько давал комментариев на эту тему в последние дни, что буду повторяться и нарочно рассказывать слишком подробно).

Критическая проблема для режима, к которой никто не был готов, - это проблема промежуточного и инвестиционного импорта. Т.е. не того импорта, который находится в непосредственном потреблении, а того, который используется для производства товаров потребления. И здесь парадокс заключается в том, что программа импортозамещения, которой путинский режим, готовясь к изоляции, был озабочен последние годы, только ухудшила ситуацию для него сегодня.

Я не хочу сказать, что вся программа импортозамещения была разворована. Нет. Но как это выглядит на самом деле? Вы – чиновник и отвечаете за программу импортозамещения и вы – бизнесмен, который хочет воспользоваться ее бонусами. Вы (бизнесмен) учитесь делать коробочку товара отечественного производства. Вы прилаживаетесь, чтобы заместить иностранную пластмассу отечественной (то, что она производится на иностранных станках, – не ваша проблема, она в рамках программы считается отечественной). Вы делаете стекло отечественного производства. И в целом – вы отработали льготы по программе импортозамещения. Доля импорта в продукции снизилась с 36% до 31% (это примерно тот реальный эффект программы, который отражен в официальной статистике).

Это маленький шаг, и связано это с тем, что чтобы делать нужную вам «отечественную» пластмассу, производителям пришлось закупить дополнительное импортное оборудование. У вас доля импорта уменьшилась, хотя у них она увеличилась. Окей. Это не ваша проблема.

Теперь наступает критический момент. Если вдруг поставки каких-то там чипов и фигулечек, которые должны быть упакованы в стекло, пластмассу и коробочки российского производства, прекратились, то созданные вами в рамках программы импортозамещения производства (стекла, пластмассы, коробочек) производят отрицательную добавленную стоимость. Они потратили ресурсы (в том числе импортные станки) и рабочую силу, но не произвели товара, который может быть куплен потребителем (это, кстати, было стандартной ситуацией в советской экономике, почему она и развалилась.)

Кирилл Рогов, Telegram

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