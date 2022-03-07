Какие компании решили уйти из Беларуси 14 7.03.2022, 11:34

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Список постоянно обновляется.

5 марта компания Olvi заявила об уходе из Беларуси. Ее дочерняя компания в нашей стране — «Лидское пиво». Telegraf.by пишет, какие еще компании заявили о прекращении работы с Беларусью.

В заявлении компании Olvi сказано, что Совет директоров Olvi plc принял решение прекратить экспорт в Россию и Беларусь и начать уход с белорусского рынка.

«Ситуация в Украине крайне серьезная, и наши мысли на стороне пострадавших от войны украинцев. Мы решительно осуждаем нападение на Украину. Мы стремимся работать в соответствии с ценностями Olvi, и это единственное разумное решение для обеспечения долгосрочной и ответственной деятельности», — сказал председатель правления Пентти Хаккарайнен.

В сообщении также отмечается, что Olvi немедленно приостановит инвестиции в Беларусь и начнет планировать контролируемый вывод средств. А график и меры будут уточняться по мере планирования.

«Белорусская дочерняя компания Группы «Лидское пиво» является крупнейшим работодателем в городе Лида и обеспечивает средствами к существованию 840 семей. Средства к существованию персонала дочерней компании пока будут обеспечены», — пообещали в Olvi.

ОАО «Лидское пиво» — это частная компания, часть финского холдинга Olvi PLC. Предприятие выпускает 20 видов пива. А также занимается выпуском сокосодержащих напитков «Все витамины», питьевой воды «Aura», лимонадов «Лимпа», энергетического напитка «Dynami: t», безалкогольного газированного напитка Hello Kitty, напитка Angry Birds, а также сидра FIZZ. Кроме того, является белорусским лидером по производству и продаже кваса (торговые марки «Лидский хлебный», «Лидский тёмный», «Лидский белый», «Лидский летний», «Лидский лёгкий»).

Кто еще уходит из Беларуси?

Чешское пиво

Чешские пивовары больше не будут поставлять пиво в Беларусь и Россию. Об этом сообщила чешская газета Lidov noviny.

В частности, речь идет о пивоваренных компаниях Plzensky Prazdroj (Pilsner Urquell, Velkopopovick Kozel и Gambrinus), Staropramen, Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar) и Bernard.

Сервисы жилья Booking.com и Airbnb

Через сервис бронирования жилья Booking.com приостановил предоставление туристических услуг в России и Беларуси.

Теперь забронировать объекты размещения в Беларуси и России теперь нельзя. Однако белорусы и россияне могут подобрать варианты размещения в других странах.

Сервис по аренде жилья Airbnb также заявил об уходе из России и Беларуси.

Одежда H&M

Шведский ритейлер H&M Group 2 сообщил, что решил приостановить все продажи в России в связи с «трагическим развитием событий на Украине». Утром 3 марта в Минске не открылись магазины H&M в ТРЦ Галерея и Палаццо. Когда снова откроются — неизвестно.

Такси Bolt

Эстонская частная компания, создатель мобильного приложения для вызова такси и других сервисов Bolt решила прекратить свою деятельность в Беларуси.

IKEA

IKEA сообщила, что приостанавливает работу в России и Беларуси. Отметим, что в Беларуси магазинов шведской компании нет, но есть несколько производств, которые создают продукцию под торговой маркой IKEA.

Маркетплейс БАДов iHerb

Крупнейший маркетплейс БАДов iHerb заявил на своем сайте, что с 28 февраля «в связи с текущими событиями» временно прекратил обработку новых заказов для отправки в Россию, Украину, Беларусь и Молдову.

«Поскольку мы не в силах повлиять на то, что происходит, мы будем пристально следить за ситуацией, чтобы продолжить предоставлять вам качественные услуги, как только это станет возможным», — сказано в сообщении.

Компьютерные игры EA Games

Сначала один из крупнейших производителей компьютерных игр EA Games удалил российские и белорусские команды из своих игр NHL 2022 и FIFA.

После заявил, что останавливает продажи своих продуктов в России и Беларуси.

Кроме того:

Сервис Revolut больше не будет переводить деньги в Беларусь и из Беларуси.

Компания DHL приостановила доставку грузов и документов в Беларусь и Россию.

Производители электронных устройств и компьютерных компонентов Intel и AMD приостановили все поставки в Россию и Беларусь из-за войны в Украине.

Snapchat прекратил показывать и продавать рекламу в Беларуси и России.

Производитель сетевого оборудования и ПО Cisco Systems приостановил деятельность в Беларуси.

Украинский агрегатор айти-вакансий Djinni заморозил вакансии компаний из России и Беларуси.

Американский поставщик почтовых и курьерских услуг FedEx заявил о приостановке деятельности на белорусском рынке.

Автомобильный концерн MAN прекращает экспорт грузовиков и комплектующих в Россию и Беларусь.

Разработчик игр Cyberpunk 2077 и «Ведьмак» CD Projekt Red заявила, что приняла решение прекратить все продажи игр в Россию и Беларусь.

Одна из крупнейших компаний Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках, заявила о прекращении приемов заказов на перевозку грузов в Беларусь и из нее.

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