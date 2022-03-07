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Российские солдаты начали дезертировать даже по дороге в Украину

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  • 7.03.2022, 15:43
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Российские солдаты начали дезертировать даже по дороге в Украину

Спецслужбы РФ ничего не могут с этим сделать.

Дезертирство среди оккупантов становится массовым – захватчики бегут из армии даже по дороге в Украину.

Об этом СБУ рассказал пленный российский техник. Его главной задачей был вывоз неисправных боемашин РФ с украинской территории, пишет unian.net.

Он совершил несколько ходок из Крыма в Херсонскую и Николаевскую области и видел масштабы дезертирства.

«Многие убегают даже во время дороги, никто никому ничего не говорит. Даже вооруженные силы против. Нам угрожают 7 годами тюрьмы и это единственное, что держит», — признается пленник.

По его словам, даже российская ФСБ, офицеры которой прикреплены к каждой батальонно-тактической разведывательной группе, бессильна: «Они просто самоустранились. Не дают конкретные задачи, просто про что-то говорят в индивидуальном порядке».

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