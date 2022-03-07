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Южная Корея вводит санкции против режима Лукашенко

  • 7.03.2022, 16:13
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Южная Корея вводит санкции против режима Лукашенко

Санкции ввели и против Кремля.

Южная Корея вводит новые санкции против властей России и Беларуси. По информации МИД страны, приостанавливаются операции с семью крупными российскими банками, выдано ограничение на торговлю российскими государственными облигациями, а также говорится об отключении банков от системы SWIFT.

28 февраля правительство Кореи решило применить меры экспортного контроля против России для мирного решения военного конфликта в Украине. А 6 марта Корея приняла решение ввести аналогичные меры в отношении Беларуси, которая помогает вторжению России в Украину.

«Меры экспортного контроля в отношении Беларуси будут применяться так же, как и в отношении России», – говорится в сообщении корейского правительства.

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