Российские оккупанты уничтожают в Украине исторические церкви

Российские оккупанты уничтожают в Украине исторические церкви5
- 7.03.2022, 18:51
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Ничего святого.
Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты и исторические места в Украине. Стало известно, что за один день было уничтожено сразу две церкви.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Гончаренко.
"Сегодня ночью в селе Вязовка в Житомирской области была уничтожена российскими оккупантами Покровская церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1862 году. Это полное дно. Они никогда не отмоются от такого позора", - сообщил Гончаренко.
Еще одну церковь российские оккупанты сожгли в селе Заворичи, в Броварском районе Киевской области.
Это был Свято-Георгиевский храм, построенный в 1873 году. В 1935 году в нем запретили проводить богослужения и использовали для хранения зерна.
Во время Великой Отечественной войны он уцелел. Но только в 1968 году он снова стал принимать прихожан.
В сеть попало видео, на котором видно, что этот храм горит.