Лидера «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля хотят перевести в «крытую» тюрьму 1 7.03.2022, 20:37

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Евгений Афнагель

Сейчас один из лидеров белорусской оппозиции находится в ПКТ.

Лидер «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель написал в письме жене, что его перевели в помещение камерного типа из штрафного изолятора, где он провел полтора месяца.

Одного из лидеров белорусской оппозиции поместили в ПКТ примерно на месяц, а сразу после этого собираются перевести в «крытую» тюрьму.

Он также написал, что его отоварка была уменьшена до 1 базовой единицы в месяц.

25 мая Афнагеля приговорили к 7 годам колонии усиленного режима. Суд над Павлом Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» проходил в закрытом режиме.

Евгений Афнагель родился 7 февраля 1979-го. Окончил БГПУ имени Максима Танка, факультет истории. Был у истоков создания оппозиционного движения «Зубр», координатор «Европейской Беларуси».

После событий 2010-го несколько лет находился в вынужденной эмиграции. Затем вернулся в Беларуси и стал одним из лидеров Сопротивления. Неоднократно задерживался и отбывал административные аресты.

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