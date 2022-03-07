Раненых военных РФ свозят уже не только в Беларусь и оккупированный Крым, а и вглубь России 7 7.03.2022, 20:57

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Об этом сообщил основатель российской независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team.

Основатель российской независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что российских военных, раненых во время полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине, свозят в Москву, Воронеж и Санкт-Петербург.

В интервью телеканалу Настоящее время Левиев сказал, что, по его мнению, с начала полномасштабного вторжения в Украину было ранено не меньше 5 тысяч российских солдат.

"…Мы видим, что задействованы госпитали не только в Беларуси и в Крыму, но мы видим привоз раненых и в Москву, в Воронеж, Санкт-Петербург. Привоз раненых есть уже и в глубине России. Наши оценки по раненым и убитым, как правило, как всегда ниже, чем заявляют другие, потому что мы, называя цифры, стараемся их аргументировать, потому что если у нас спросят: «Почему вы называете именно такую цифру» — мы готовы ее доказывать", — объяснил он.

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