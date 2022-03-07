Украинские военные взяли в плен около двух тысяч оккупантов 5 7.03.2022, 22:17

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что от 24 февраля 2022 года в плен в Украине взяли почти две тысячи солдат РФ.

Об этом чиновник сообщил в интервью изданию "НВ".

"В плен попадают российские солдаты, которые были обмануты своими командирами, которые ничего им не сказали о том, что они будут воевать с Украиной. Русские солдаты были совершенно демотивированы, их обманули, подняли ночью 24 числа и сказали, что идут учения. И дальше главные машины прошли через границу. Чаще всего они ехали в БТР и машинах, даже не понимая, что уже вторглись на территорию независимой страны", - рассказал Геращенко.

Чиновник сообщил, что чаще всего после обстрелов много российских оккупантов разбегались по лесам и полям, где их задерживали украинские военнослужащие. Так те становятся пленными.

"Точный учет пленных сейчас еще не налажен, но могу сказать, что их далеко за 1 тысячу. Их количество приближается к 2 тысячам", - добавил Геращенко.

Он также отметил, что к пленным военным РФ в Украине относятся хорошо, понимая, что они - люди подневольные.

"Дальше их будут использовать как обменный фонд для обмена на наших пленных, которые попали к русским", - резюмировал Антон Геращенко.

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