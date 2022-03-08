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Режим Лукашенко оказался на грани дефолта

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  • 8.03.2022, 9:58
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Режим Лукашенко оказался на грани дефолта

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Беларуси до ССС.

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси до ССС, сообщается на сайте организации.

Уровень ССС по шкале Fitch означает: «Существенный кредитный риск. Очень низкий запас прочности. Реальная возможность дефолта».

Эксперты агентства отметили, что новые санкции, введенные в отношении Беларуси из-за участия в российском вторжении в Украину, а также тесные экономические и финансовые связи с РФ, создают существенные риски макрофинансовой стабильности и порождают сомнения в том, что Беларусь сможет выполнить свои внешние обязательства.

Новые санкции США и ЕС закрывают имевшиеся ранее лазейки. Кроме того высок риск дальнейшего ужесточения ограничений. Агентство ожидает снижения курса белорусского рубля, а также сокращение экономического роста.

«Ослабление белорусского и российского рублей будет подпитывать инфляцию, которая с сентября 2021 года исчисляется двузначными цифрами», — сообщает Fitch.

Напомним, ранее еще одно рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Беларуси до уровня ССС.

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