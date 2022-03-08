Режим Лукашенко оказался на грани дефолта 8 8.03.2022, 9:58

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Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Беларуси до ССС.

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси до ССС, сообщается на сайте организации.

Уровень ССС по шкале Fitch означает: «Существенный кредитный риск. Очень низкий запас прочности. Реальная возможность дефолта».

Эксперты агентства отметили, что новые санкции, введенные в отношении Беларуси из-за участия в российском вторжении в Украину, а также тесные экономические и финансовые связи с РФ, создают существенные риски макрофинансовой стабильности и порождают сомнения в том, что Беларусь сможет выполнить свои внешние обязательства.

Новые санкции США и ЕС закрывают имевшиеся ранее лазейки. Кроме того высок риск дальнейшего ужесточения ограничений. Агентство ожидает снижения курса белорусского рубля, а также сокращение экономического роста.

«Ослабление белорусского и российского рублей будет подпитывать инфляцию, которая с сентября 2021 года исчисляется двузначными цифрами», — сообщает Fitch.

Напомним, ранее еще одно рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Беларуси до уровня ССС.

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