За 12 дней войны оккупанты потеряли почти 12 тысяч своих солдат

За 12 дней войны оккупанты потеряли почти 12 тысяч своих солдат5
- 8.03.2022, 11:01
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Свежие данные Министерства обороны Украины.
Российские военные терпят значительные потери с начала агрессии против Украины. За 12 дней войны армия РФ потеряла почти 12 тысяч военнослужащих.
Соответствующие данные обнародовало Министерство обороны Украины, передает nv.ua.
С 24 февраля по 7 марта Россия потеряла:
личного состава — почти 12 тысяч человек,
танков — 303 ед,
боевых бронированных машин — 1036 ед,
артиллерийских систем -120,
РСЗО — 56,
средства ПВО — 27,
самолетов — 48,
вертолетов — 80 ед,
автомобильной техники — 474,
корабли/катера — 3 ед,
цистерн с ГСМ — 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.