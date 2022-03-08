За 12 дней войны оккупанты потеряли почти 12 тысяч своих солдат 5 8.03.2022, 11:01

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Фото: REUTERS

Свежие данные Министерства обороны Украины.

Российские военные терпят значительные потери с начала агрессии против Украины. За 12 дней войны армия РФ потеряла почти 12 тысяч военнослужащих.

Соответствующие данные обнародовало Министерство обороны Украины, передает nv.ua.

С 24 февраля по 7 марта Россия потеряла:

личного состава — почти 12 тысяч человек,

танков — 303 ед,

боевых бронированных машин — 1036 ед,

артиллерийских систем -120,

РСЗО — 56,

средства ПВО — 27,

самолетов — 48,

вертолетов — 80 ед,

автомобильной техники — 474,

корабли/катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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