Участвовал в аннексии Крыма: что известно о втором российском генерале, ликвидированном ВСУ 6 8.03.2022, 12:57

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Гибель Герасимова подтверждается записью переговоров российских военных

Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что в боях под Харьковом был убит генерал-майор российской армии Виталий Герасимов. В сообщении ГУР МО говорится, что речь идет о начальнике штаба и первом заместителе командующего 41-й армии Центрального военного округа России, передает svoboda.org.

Герасимов участвовал во второй войне в Чечне и операции в Сирии, а также в операции по аннексии Крыма. Награжден различными наградами, в том числе орденом за заслуги перед Отечеством с мечами.

Журналист-расследователь Христо Грозев утверждает, что гибель Герасимова подтверждается записью переговоров российских военных, которая, по его словам, есть у него в распоряжении.

Замкомандующего 41-й российской армией погиб в войне с Украиной

На прошлой неделе в соцсетях появились сообщения о гибели в Украине генерал-майора, заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа генерал-майора Андрея Суховецкого. О его гибели в частности писали в соцсетях его бывшие сослуживцы. Официально она также не подтверждена.

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