Литовская железнодорожная компания отказалась предоставлять вагоны для Беларуси и России 6 8.03.2022, 13:43

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Платформы могут использоваться для перевозок военной техники.

Литовская компания LTG Cargo, являющаяся грузовым оператор Литовской железной дороги, с 7 марта приостановила предоставление железнодорожных вагонов-платформ для перевозок в Россию и Беларусь, сообщает litrail.lt.

Также она прекращает предоставление платформ для транзитных перевозок в другие страны, кроме Латвии и Эстонии.

В компании объясняют такое решение тем, что платформы на территории Беларуси и России могут использоваться для перевозок военной техники.

LTG Cargo также изучает введенные против Беларуси и России санкции и приостанавливает транспортировку санкционных грузов — в частности, металлопродукции.

Кроме того, литовская компания потребовала у Беларуси и России вернуть принадлежащие ей вагоны.

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