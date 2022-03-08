В Бресте милиция не пустила людей к бюсту Тараса Шевченко

В Бресте милиция не пустила людей к бюсту Тараса Шевченко15
- 8.03.2022, 14:03
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9 марта отмечается день рождения украинского классика.
В Бресте милиция не пустила людей к памятнику Тарасу Шевченко на одноименном бульваре, сообщает euroradio.fm.
9 марта отмечается День рождения украинского классика. Сегодня возле бюста Шевченко должен был состояться разрешенный митинг. Однако милиционеры не пропустили брестчан. "День рождения завтра, цветы положите завтра", — так, по словам очевидцев, говорили силовики.
Правозащитники сообщают, что возле памятника стоит шесть милицейских авто и более десятка людей в форме. При попытке пройти к памятнику был задержан местный активист Олег Вялов.