В Бресте милиция не пустила людей к бюсту Тараса Шевченко 15 8.03.2022, 14:03

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9 марта отмечается день рождения украинского классика.

В Бресте милиция не пустила людей к памятнику Тарасу Шевченко на одноименном бульваре, сообщает euroradio.fm.

9 марта отмечается День рождения украинского классика. Сегодня возле бюста Шевченко должен был состояться разрешенный митинг. Однако милиционеры не пропустили брестчан. "День рождения завтра, цветы положите завтра", — так, по словам очевидцев, говорили силовики.

Правозащитники сообщают, что возле памятника стоит шесть милицейских авто и более десятка людей в форме. При попытке пройти к памятнику был задержан местный активист Олег Вялов.

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