Reuters: ЕС планирует отключить от SWIFT три белорусских банка 3 8.03.2022, 15:38

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Эти меры будут обсуждаться сегодня.

От системы SWIFT планируется отключить три белорусских банка. Такая мера предусмотрена новым пакетом санкций, подготовленных Еврокомиссией в ответ на российскую агрессию против Украины, пишет Reuters. Какие именно банки попадут под санкции, не сообщается.

Также в новом пакете санкций против Беларуси и России введут запрет на экспорт морских технологий в Европу.

Также ЕС планирует добавить в "черный список" нескольких олигархов и российских депутатов.

Эти меры будут обсуждаться 8 марта на уровне постоянных представителей ЕС.

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