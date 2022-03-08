Бывшую белорусскую политзаключенную Наталью Херше приняли в швейцарском парламенте4
- 8.03.2022, 16:46
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Швейцарцы поблагодарили белоруску за образец мужества.
Бывшую белорусскую политзаключенную Наталью Херше приняли в швейцарском парламенте, сообщает «Наша Нива».
«Вы отстаивали свои ценности. Ценности, которые так же наши. Спасибо, что показали нам, что такое мужество!» — написала о встрече с Херше Ирен Калин, председатель Национального совета.
Наталья Херше была освобождена 18 февраля из могилевской тюрьмы после 17 месяцев заключения в феврале и сразу отправлена в Швейцарию, гражданкой которой она является.