закрыть
8 марта 2022, вторник, 17:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Режиму Лукашенко запретили экспортировать продукцию деревообработки

26
  • 8.03.2022, 17:08
  • 10,768
Режиму Лукашенко запретили экспортировать продукцию деревообработки

Решение вступает в силу с 14 марта.

Беларуси и России запрещено экспортировать продукцию лесообработки. 8 марта 2022 года Международный совет директоров международного Лесного попечительского совета (FSC) приостановил сертификацию экспортной продукции из обеих стран, сообщает «Еврорадао».

Решение вступает в силу с 14 марта.

Основанием для такого шага называются военная агрессия России и Беларуси против Украины, а также репрессии против работников этой сферы в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина:
Красно-коричневый фашизм Путина
Красно-коричневый фашизм Путина Леонид Невзлин