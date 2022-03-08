Режиму Лукашенко запретили экспортировать продукцию деревообработки

Режиму Лукашенко запретили экспортировать продукцию деревообработки26
- 8.03.2022, 17:08
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Решение вступает в силу с 14 марта.
Беларуси и России запрещено экспортировать продукцию лесообработки. 8 марта 2022 года Международный совет директоров международного Лесного попечительского совета (FSC) приостановил сертификацию экспортной продукции из обеих стран, сообщает «Еврорадао».
Решение вступает в силу с 14 марта.
Основанием для такого шага называются военная агрессия России и Беларуси против Украины, а также репрессии против работников этой сферы в Беларуси.