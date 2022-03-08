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ВСУ разгромили и обратили в бегство российский десант в Харьковской области

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  • 8.03.2022, 20:02
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ВСУ разгромили и обратили в бегство российский десант в Харьковской области

Высадка не удалась.

В Харьковской области российские оккупанты высадили 120 десантников, их сразу разгромили. Выжившим пришлось бежать обратно в РФ, сообщает unian.net.

В Волчанском районе Харьковской области 8 марта оккупанты на 3 вертолетах высадили десантно-штурмовую группу из 120 человек, они планировали двигаться на Харьков.

Территориальная оборона совместно с ВСУ разгромили захватчиков. Подавляющее большинство русского десанта уничтожили прямо на месте. Выжившие – сбежали на территорию Белгородской области России, сообщили в Штабе обороны Харькова.

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