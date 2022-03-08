В Украине гибнут российские «вагнеровцы»6
- 8.03.2022, 21:21
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Украинская разведка показала жетоны оккупантов.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщают о ликвидации некоторых привлеченных Россией к нападению на Украину «вагнеровцев»:
— «Вагнеровцы» уже гибнут на территории Украины. Пополняя резервы оккупационных войск, Россия вовлекает в боевые действия наемников частных военных компаний. В частности, известно, что наемники ПВК «Лига» (ПВК «Вагнер») уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора.
Об этом, в частности, свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов.