СНБО Украины: Путинская армия исчерпала свой потенциал
- 8.03.2022, 21:38
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Агрессор использует против мирной Украины свои последние военные резервы.
Армия РФ оказалась не такой могущественной, как ее описывали. Оккупанты практически полностью исчерпали свой потенциал в Украине. Это ощущается не только в массовой мобилизации в стране, но и в нехватке военной техники и боеприпасов.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
Как отметили в ведомстве, фото и видео с передвижения российских войск на территорию Украины ярко демонстрируют, что вместо распиаренной современной бронетехники, солдат перевозят обычными автомобилями.
"Их, видимо, изъяли у предприятий и фермерских хозяйств", – говорится в сообщении.
В Украину "освободители" прибыли на микроавтобусах, грузовиках и даже мусоровозах. Могучая российская армия оказалась таковой лишь на парадах, а в реальных боевых условиях ее не хватило даже на две недели.