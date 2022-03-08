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Байден: Российский рубль уже стоит меньше американского цента

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  • 8.03.2022, 22:10
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Байден: Российский рубль уже стоит меньше американского цента

Американский президент обратил внимание на результаты санкций против РФ.

Россия с каждым днем все сильнее ощущает негативное влияние западных санкций на экономику. Российский рубль является одной из самых нестабильных валют в мире. Многие компании и инвесторы ушли из российского рынка, пишет «Униан».

Президент США Джо Байден в своем видеообращении обратил внимание, что рубль уже стоит дешевле американского цента. К этому привели западные санкции. 8 марта рубль в разных обменниках продается за 150-170 рублей, а многие обменники даже не начали свою работу.

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