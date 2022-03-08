Румыния рекомендовала своим гражданам избегать поездок в Беларусь 8.03.2022, 22:17

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Причина — ухудшение.

Министерство иностранных дел Румынии рекомендовало своим гражданам не ездить в Беларусь, а уже находящихся там призвало покинуть страну. Причина — ухудшение безопасности в Беларуси.

«В условиях ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, вызванного незаконной военной агрессией России против Украины, в том числе с территории Беларуси, и с учетом развития гуманитарной ситуации в регионе, уровень опасности Республики Беларусь повышен с 3 до 5 баллов из девяти», — сообщает МИД Румынии.

Данный уровень означает, что необходимо избегать поездок в Беларусь без существенных причин. Тем, кто находится в Беларуси, следует рассмотреть возможность покинуть страну в кратчайшие сроки доступными способами. Кроме того, рекомендовано полностью воздержаться от любых поездок в регионы Беларуси, граничащие с Украиной.

МИД Румынии обещает защиту и консульскую помощь гражданам страны через свое посольство в Минске. Румынам следует сообщить посольству свои контакты через сайт или по телефону +375291060090.

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