В России частично заморозили валютные банковские вклады
- 9.03.2022, 0:26
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Можно будет снять 10 тысяч долларов, остальное — только рублями.
Банк России временно ограничил выдачу наличных с валютных счетов россиян, пишет «Медуза».
Клиенты российских банков смогут снять со своих счетов или вкладов до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи.
В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.
В ЦБ подчеркнули, что россияне смогут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах; условия по ним не будут меняться.
Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября.