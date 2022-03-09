Британия приравняла появление российского самолета в своем небе к вторжению 1 9.03.2022, 8:18

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Правительство страны будет принимать немедленные меры в таком случае.

Глава британского Министерства транспорта Грант Шэппс заявил, что появление любого российского самолета в воздушном пространстве страны будет приравнено к уголовному преступлению. Вход самолета будет считаться вторжением, сообщает nv.ua.

«Я объявил уголовным преступлением вход любого российского самолета в воздушное пространство Великобритании, и теперь правительство может задерживать эти самолеты», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Великобритании Квази Квартенг заявил, что его страна полностью остановит импорт российской нефти до конца 2022 года.

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