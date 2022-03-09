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В Харьковской области украинские военные превратили в груду металлолома колонну техники РФ

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  • 9.03.2022, 10:17
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В Харьковской области украинские военные превратили в груду металлолома колонну техники РФ

Часть оккупантов задержали местные жители.

В Харьковской области военные из 93-й ОМБр разгромили колонну российской техники. Четыре единицы техники уничтожили, а остальные три попадали в кювет, сообщает УНИАН.

По словам военного, часть рашистов убежала, но их поймали местные жители.

"Шла колонна, дождались, отработали, вот результат", - рассказывает боец. Также он провел журналистам "экскурсию" по кладбищу уничтоженной российской техники.

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