«Отрубают от внешнего мира»: Лукашенко своими руками уничтожает белорусскую логистику 14 9.03.2022, 10:22

25,300

Режим загоняет Беларусь в международную изоляцию.

Беларусь всегда славилась своим удобным географическим положением на пересечении торговых путей – с севера Европы на юг, с Европейского Союза – в Россию и Азию. Но действия режима Александра Лукашенко все больше лишают нашу страну этих конкурентных преимуществ и даже вводят ее в мировую изоляцию, сообщает «Белсат».

Рукотворный кризис

Режим Александра Лукашенко продолжал создавать рукотворные проблемы для белорусской транспортной отрасли. Они начались после того, как весной 2021 года в результате принудительной посадки самолета Ryanair в Минске небо европейских стран закрылось для белорусских самолетов, а западные компании стали облетать Беларусь.

Очередным ударом стал миграционный кризис, когда белорусские силовики с помощью ближневосточных мигрантов пытались прорвать польскую границу с целью политического давления. В результате в ноябре Польша закрыла пограничный переход в Кузнице, где происходили сильные столкновения.

На нестабильную ситуацию на белорусской границе со странами Евросоюза отреагировал и Китай (тот самый, с которым белорусский министр планировал нарастить взаимовыгодный транзит). С 1 января 2022 года Китай запустил новый поезд, везущий грузы из КНР в Германию не через Беларусь.

С февраля осложнился и транзит белорусских грузов (калийных удобрений и нефтепродуктов) через страны Балтии и Украину. А Минск в ответ ввел запрет на железнодорожный транзит из Литвы.

«Разрывает все отношения»

Но все это – цветочки по сравнению с тем, что началось после того, как Александр Лукашенко с 24 февраля разрешил России атаковать Украину с белорусской территории. С реакцией на это белорусские транспортники столкнулись почти сразу.

«Наш клиент из Румынии написал сообщение, что мы оккупанты. Несем геноцид и не даем развиваться Европе. И разрывает все с ними отношения (это мне мой российский заказчик написал)», – писали в чатах транспортников.

Причем касалось это не только санкционных грузов.

«Российский клиент сказал сегодня, что на переходе Бенякони машине на российских номерах с нейтральным, не санкционным грузом отказали в выдаче Т1. Авто шло с экспортом из РФ на ЕС. Таможенники предупредили, что Т1 не будут выдавать автомобиль на российских номерах», – отмечали в разговорах перевозчики.

А транспортники из Могилева сообщали, что «грузы из ЕС на РФ, загруженные в авто, вернули и выгрузили европейцы».

Не только компании

Со временем призывы не работать с Беларусью только расширялись. Так, 27 февраля Союз работодателей «Транспорт и логистика Польши» призвал всех перевозчиков воздержаться от въезда в Беларусь и Россию и как можно скорее покинуть их территорию. Объединение также обратилось к польскому правительству с предложением введения ограничений относительно грузовых перевозов из РФ и Беларусью.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы наши перевозчики (те, кто еще этого не сделал) отменили перевозы в Россию и Беларусь. На этом этапе не должно быть запретов или других ограничений. Мы понимаем, что компании, специализирующиеся на перевозах на Восток, могут развалиться, и поэтому предлагаем позитивные действия, направленные на компенсацию перевозчикам, добровольно уходящим с этого рынка (во время войны)», – заявляют в объединении.

Там считают, что «солидарный, единодушный и решительный ответ всех государств в сфере политических и экономических санкций» поможет остановить войну в Украине.

«Любые трудности с движением товаров могут негативно сказаться на функционировании российских предприятий и всей экономики. На наш взгляд, санкции должны затронуть и Беларусь», – говорится в очередном заявлении организации.

Ее представители призвали польское правительство приостановить действие Конвенции, упрощающей таможенные процедуры в отношении торговли товарами с Россией и Беларусью, а также приостановить участие представителей РФ и Беларуси в работе европейского транспортного комитета и к временному непризнанию польскими властями разрешений ЕКМТ на автомобильные перевозы, осуществляющие перевозчики из России и Беларуси.

«На практике это означает ограничение возможности перевозов для этих компаний в Польшу и через Польшу. Мы надеемся, что за Польшей последуют заявления других европейских стран по этому поводу», – говорят в объединении.

Также «Транспорт и логистика Польши» призвали оказывать давление на Международный союз автомобильного транспорта (IRU) с целью приостановки членства в этой организации Беларуси и России.

Санкции Литвы и Украины

Свои санкции против Белорусской транспортной отрасли ввели и другие соседние страны. Так, Украинская железная дорога изъяла все белорусские и российские вагоны вместе с грузами, которые оставались в Украине. Делается это с учетом материального ущерба, нанесенного Украине, и «тысяч невинных жертв, убитых захватчиками».

А грузовой оператор Литовской железной дороги, компания «LTG Cargo», с 7 марта не предоставляет железнодорожных вагонов-платформ для перевозов в Россию и Беларусь, а также транзитом в другие страны, кроме Латвии и Эстонии. Как заявили в компании, делается это потому, что платформы в России и Беларуси могут использовать для транспортировки военной техники. «LTG Cargo» также потребовала у российской и белорусской железных дорог вернуть принадлежащие ей вагоны.

Пока транзит есть

Все это происходит на фоне секторальных и финансовых санкций, которые с новой силой начали вводиться против режима Лукашенко за помощь в войне и против России и которые делают просто невозможным перевоз большой части грузов.

Согласно источникам «Белсата», среди тех, кто отказывается брать грузы на Беларусь или Россию, есть не только польские перевозчики, но и компании из других стран, например, немецкая «DHL». Из-за массовых отказов сильно упали и ставки на перевоз грузов. Но, как сообщил «Белсату» представитель одной крупной логистической фирмы из Беларуси», пока граница работает, транзит есть».

«Вопрос только в том что, что многие компании в ЕС не желают грузить на РФ в рамках введенных санкций и решений. То есть это пока главная проблема. Мы не говорим о транзите через Украину – его нет, и их перевозчики фактически ушли с рынка. А поляки и литовцы неохотно едут на РФ и Беларусь. Но если водитель – белорус, то вроде и нормально», – сообщил собеседник.

В целом «по его словам, «пока суперпаники нет, но все понимают угрозы и ищут решения в силу своих возможностей».

Еще один собеседник, до недавнего времени работавший в логистической сфере, отметил, что в результате западных (и не только) санкций «последствия колоссальные» для Беларуси.

«По сути, отрубают от внешнего мира», – заявил он.

В общем, по его мнению, Беларусь и Россия – в процессе отключения от мировой цепи поставок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».