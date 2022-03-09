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ВСУ полностью уничтожили базу оккупантов возле Дергачей, враг отступил в Россию

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  • 9.03.2022, 10:36
  • 14,758
ВСУ полностью уничтожили базу оккупантов возле Дергачей, враг отступил в Россию

Именно c этой базы велся обстрел одного из районов Харькова.

В Харьковской области украинские защитники уничтожили полностью вражескую базу возле Дергачей. Именно оттуда велся обстрел одного из районов Харькова. Враг был вынужден отступить назад в Россию.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что враг полностью пересек границу с Россией, передает 24tv.ua.

«Это очень значительный успех, потому что именно оттуда были обстрелы района Алексеевка города Харькова», – объяснил Синегубов.

Самой горячей точкой Харьковской области является город Изюм. Этот населенный пункт буквально попал во вражеское кольцо. Как только появится возможность и от другой стороны поступит подтверждение, власти будут пробовать организовать "зеленый коридор". Также беспокойство, по словам главы ОВА, вызывают Липцы и Балаклея.

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