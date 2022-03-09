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Стали известны общие потери оккупантов в войне против Украины

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  • 9.03.2022, 10:56
  • 19,498
Стали известны общие потери оккупантов в войне против Украины

Генштаб ВСУ озвучил последние данные.

С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже более 12 000 своих солдат.

Такие данные по состоянию на среду, 9 марта, обнародовали в Генштабе ВСУ. Учитываются погибшие и раненые российские военные, пишет nv.ua.

Также украинские военнослужащие уничтожили технику противника:

танки — 317 единиц

боевые бронированные машины — 1070 единиц

артиллерийские системы — 120

РСЗО — 56

средства ПВО — 28

самолеты — 49 единиц

вертолеты — 81 единица

автомобильная техника — 482,

легкие скоростные катера — 3 единицы

цистерны с ГСМ — 60

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.

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