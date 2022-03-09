Стали известны общие потери оккупантов в войне против Украины

Стали известны общие потери оккупантов в войне против Украины6
- 9.03.2022, 10:56
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Генштаб ВСУ озвучил последние данные.
С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже более 12 000 своих солдат.
Такие данные по состоянию на среду, 9 марта, обнародовали в Генштабе ВСУ. Учитываются погибшие и раненые российские военные, пишет nv.ua.
Также украинские военнослужащие уничтожили технику противника:
танки — 317 единиц
боевые бронированные машины — 1070 единиц
артиллерийские системы — 120
РСЗО — 56
средства ПВО — 28
самолеты — 49 единиц
вертолеты — 81 единица
автомобильная техника — 482,
легкие скоростные катера — 3 единицы
цистерны с ГСМ — 60
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7.