Под Херсоном пьяные российские террористы открыли огонь по гражданским

Под Херсоном пьяные российские террористы открыли огонь по гражданским7
- 9.03.2022, 11:16
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Россияне разграбили сельский магазин и похитили алкоголь.
В Чернобаевке Херсонской области российские захватчики стреляли по гражданским.
Об этом «Радио Свобода» рассказали местные жители.
Россияне разграбили сельский магазин и похитили алкоголь. В состоянии опьянения террористы открыли огонь по домам людей.
Мужчин, вступивших с ними в спор, как утверждают местные, расстреляли. Точное количество погибших неизвестно. Люди в селе напуганы, сейчас в основном прячутся в подвалах.
Издание обращает внимание, что 7 марта командование морской пехоты заявило об уничтожении украинской армией более 30 российских вертолетов на аэродроме в Чернобаевке.