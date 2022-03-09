Под Херсоном пьяные российские террористы открыли огонь по гражданским 7 9.03.2022, 11:16

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Фото: Reuters

Россияне разграбили сельский магазин и похитили алкоголь.

В Чернобаевке Херсонской области российские захватчики стреляли по гражданским.

Об этом «Радио Свобода» рассказали местные жители.

Россияне разграбили сельский магазин и похитили алкоголь. В состоянии опьянения террористы открыли огонь по домам людей.

Мужчин, вступивших с ними в спор, как утверждают местные, расстреляли. Точное количество погибших неизвестно. Люди в селе напуганы, сейчас в основном прячутся в подвалах.

Издание обращает внимание, что 7 марта командование морской пехоты заявило об уничтожении украинской армией более 30 российских вертолетов на аэродроме в Чернобаевке.

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