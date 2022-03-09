Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против российских самолетов

Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против российских самолетов3
- 9.03.2022, 11:18
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Это помешало оккупантам добиться какой-либо степени контроля над небом.
По информации разведки Великобритании, противовоздушная оборона Украины добилась успеха против российских самолетов.
В сообщении британской разведки в Twitter говорится, что, вероятно, это помешало российским оккупантам добиться какой-либо степени контроля над небом.
Также отмечается, что бои к северо-западу от Киева продолжаются, и российским силам не удалось добиться каких-либо значительных прорывов.
Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам.
(3 of 3)— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022
Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air.