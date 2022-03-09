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Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против российских самолетов

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  • 9.03.2022, 11:18
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Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против российских самолетов

Это помешало оккупантам добиться какой-либо степени контроля над небом.

По информации разведки Великобритании, противовоздушная оборона Украины добилась успеха против российских самолетов.

В сообщении британской разведки в Twitter говорится, что, вероятно, это помешало российским оккупантам добиться какой-либо степени контроля над небом.

Также отмечается, что бои к северо-западу от Киева продолжаются, и российским силам не удалось добиться каких-либо значительных прорывов.

Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам.

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