Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против российских самолетов 3 9.03.2022, 11:18

8,038

Это помешало оккупантам добиться какой-либо степени контроля над небом.

По информации разведки Великобритании, противовоздушная оборона Украины добилась успеха против российских самолетов.

В сообщении британской разведки в Twitter говорится, что, вероятно, это помешало российским оккупантам добиться какой-либо степени контроля над небом.

Также отмечается, что бои к северо-западу от Киева продолжаются, и российским силам не удалось добиться каких-либо значительных прорывов.

Города Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются в окружении российских войск и продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам.

(3 of 3)

Ukrainian air defences appear to have enjoyed considerable success against Russia’s modern combat aircraft, probably preventing them achieving any degree of control of the air. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 9, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».