Доллар и евро обновили исторический максимум на Мосбирже 4 9.03.2022, 11:42

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Российский рубль стремительно обесценивается.

Курс евро на Московской бирже сегодня обновил исторический максимум, превысив 127 рублей, сообщает business-gazeta.ru.

На открытии торгов 9 марта доллар подорожал на 8,8 рубля до 113,8 рубля, евро вырос на 1,5 рубля до 120,5 рубля.

Доллар также обновил исторический максимум на Мосбирже, курс вырос до 119,91 рублей.

В ходе торгов курс евро взлетел до 127,43 рубля, что является историческим максимумом на Мосбирже.

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