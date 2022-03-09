Пленный российский командир: Из взвода выжил только я и один солдат 10 9.03.2022, 11:56

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На захват Харькова оккупантам давали три дня.

Один из первых российских пленных признался, что ехал не на «учения», а на войну в Украину, сообщает ТСН со ссылкой на СБУ.

Взятый в плен офицер оккупантов рассказал, что на захват Харькова им давали три дня.

«Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также имели разрешение открывать огонь по мирному населению и всем жителям города», - говорит пленный командир взвода.

Впрочем, вместо «легкой прогулки» по Украине врага ждал тотальный разгром.

Из целого взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. И лишь потому, что они сдались в плен.

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