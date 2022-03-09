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В Запорожской области ВСУ уничтожили российский бронеавтомобиль «Тигр», а еще один — «затрофеили»

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  • 9.03.2022, 13:43
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В Запорожской области ВСУ уничтожили российский бронеавтомобиль «Тигр», а еще один — «затрофеили»

Украинские военные наносят чувствительные потери оккупантам.

Российские оккупационные войска продолжают нести потери в Запорожской области как в живой силе, так и в военной технике.

Как рассказал в среду, 9 марта, председатель ОГА Александр Старух, на этот раз они лишились двух бронеавтомобилей «Тигр», передает nv.ua.

«Во время боевого столкновения в одном из населенных пунктов наши военные обезвредили российский внедорожник многоцелевого назначения ГАЗ-2330, а одну машину «затрофеили», — сообщил он на своей странице в Facebook.

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