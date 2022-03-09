Доллар в минских обменниках стоит уже почти четыре рубля 15 9.03.2022, 13:51

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Курсы валют в Беларуси снова побили рекорд.

Сегодня на Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись первые после 4-дневных выходных торги. Тем временем шел 14-й день войны России в Украине, и рынки продолжают реагировать на вторжение и на санкции.

В начале торгов курс доллара вырос сразу на 19 копеек. По итогам торгов доллар прибавил более 6%, евро — более 5%, российский рубль упал.

Итоги торгов такие: доллар — 3,3031 рубля, евро — 3,6166 рубля, 10 российских рублей — 2,7395 рубля.

Официальный курс Нацбанка на сегодня такой: доллар — 3,0984 рубля, евро — 3,4256 рубля, 100 российских рублей — 2,8929 рубля. Результаты сегодняшних торгов скажутся на официальном курсе уже завтра.

Тем временем коммерческие банки уже отреагировали на результаты торгов новыми курсами в обменниках. Доллар продают уже по 4 рубля (без 5 копеек), а российский рубль берут по курсу втрое меньшему официального.

Как сообщает MyFin.by, самый высокий курс продажи доллара — 3,95 рубля — установили банки «Решение», «Дабрабыт», Приорбанк, ТК Банк, Франсабанк. Наименьший курс продажи — 3,6 рубля — у Сбер банка. А вот для евро 3,95 рубля — это минимум (Сбер банк и Беларусбанк), дороже всего продают ТК Банк (4,5), Франсабанк (4,35) и «Дабрабыт» (4,32 рубля). Российский рубль продают по курсу, близкому к официальному, а вот покупают совсем задешево. Так, Паритетбанк, Абсолютбанк, Белинвестбанк и Франсабан возьмут 100 российских рублей всего за 1 беларуский — то есть, почти в 3 раза меньше официального курса.

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