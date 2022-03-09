В России продают последние бургеры из McDonald's за десятки тысяч рублей 14 9.03.2022, 14:58

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Фотофакт.

Во вторник, 8 марта, американская компания McDonald's сообщила о решении прекратить работу в России, напавшую на Украину.

Эта новость вызвала безумный ажиотаж среди россиян. Поэтому они выстроились в очереди, чтобы в последний раз попробовать бургеры из известной сети заведений быстрого питания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

В сети опубликовали фото новых цен на заказ в McDonald's. Следовательно, последние бургеры из американской сети заведений продают в России за десятки тысяч рублей.

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