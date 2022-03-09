закрыть
9 марта 2022, среда, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России продают последние бургеры из McDonald's за десятки тысяч рублей

14
  • 9.03.2022, 14:58
  • 8,452
В России продают последние бургеры из McDonald's за десятки тысяч рублей

Фотофакт.

Во вторник, 8 марта, американская компания McDonald's сообщила о решении прекратить работу в России, напавшую на Украину.

Эта новость вызвала безумный ажиотаж среди россиян. Поэтому они выстроились в очереди, чтобы в последний раз попробовать бургеры из известной сети заведений быстрого питания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

В сети опубликовали фото новых цен на заказ в McDonald's. Следовательно, последние бургеры из американской сети заведений продают в России за десятки тысяч рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет
Белорусский доброволец в Украине: Ночью наши сбили вертолет Василий Парфенков
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО
Украина имеет право не только на «закрытие» неба, но и полноценную помощь НАТО Андрей Санников
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины
Белорусы срывают планы Путина по захвату Украины Наталья Радина: