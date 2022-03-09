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«Нас загнали в болото»: российский лейтенант в свадебном костюме рассказал, как его «кинули» старшие офицеры

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  • 9.03.2022, 15:21
  • 6,286
«Нас загнали в болото»: российский лейтенант в свадебном костюме рассказал, как его «кинули» старшие офицеры

Оккупант так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму.

Российский оккупант, старший лейтенант РФ Никоноров Роман, так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только свое оружие, но и форму, сообщает УНИАН.

Поэтому на обнародованном допросе СБУ сидит в свадебном костюме, который из жалости ему дали украинцы.

По приказу командира он должен был совершить марш на населенный пункт Бобровица.

Оккупант говорит, что им обещали 3-4 дня победный марш и теплую встречу местного населения. Но их кинули командиры, они несколько дней бродили в лесах и убегали от местных жителей. Но потом показались тероборони.

"Нас загнали в болото, где БТР увяз. Я принял решение сжечь БТР, забрать все необходимое и идти в сторону РФ. На четвертый день нас окружили местные охотники и тероборона", - рассказал российский военный.

Мы мирно сдались, нас отвели в участок полиции. "Я не понимаю, почему война идет и за что", - подытожил оккупант.

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